Real spielte am Samstag mit einer Formation, die so ähnlich auch am Dienstag (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live!) im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse beginnen könnte. Vinicius Junior wurde anfangs geschont, dafür stand Kylian Mbappé erstmals seit dem 21. Februar wieder in der Startelf. ÖFB-Teamkapitän David Alaba saß über 90 Minuten auf der Bank.

Doch Manu Morlanes (41.) und Vedat Muriqi (90.+1) schockten die überlegenen Madrilenen. Auch die Einwechslung von Vinicius in der 59. Minute konnte das Spiel nicht mehr kippen, es gelang lediglich der zwischenzeitlich Ausgleich durch Eder Militao nach einer Ecke (88.). Nach fünf Pflichtspielen riss damit die Siegesserie des Teams von Álvaro Arbeloa.