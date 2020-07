Nächster Tausch-Deal zwischen Barca und Juve?

via

Kommt es nach dem Tausch von Miralem Pjanic und Arthur zum nächsten Deal zwischen dem FC Barcelona und Juventus? Wie der italienische Transfer-Experte Paolo Paganini von Rai Sport berichtet, sollen die Katalanen dem italienischen Tabellenführer Antoine Griezmann angeboten haben.

Im Gegenzug fordert Barca angeblich Adrien Rabiot und Douglas Costa plus eine Ablöse. Außerdem geht aus dem Bericht hervor, dass Barcelona Griezmann zuvor bereits bei PSG (im Tausch gegen Neymar) sowie bei Inter (im Tausch für Lautaro Martinez) angeboten habe.

Griezmann kommt in seinem ersten Jahr bei Barcelona nicht wirklich in Tritt. Besonders seit dem Re-Start findet sich der Franzose immer häufiger auf der Bank wieder, spielte in nur einer der letzten sechs Partien durch.

