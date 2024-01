Nächstes Bundesliga-Team steigt in Transfer-Rennen um Grüll ein

Nach Informationen von Sky will nach Union Berlin nun auch Mainz 05 Rapid-Profi Marco Grüll verpflichten.

Marco Grüll ist in der Bundesliga heiß begehrt: Nach Informationen von Sky-Reporter Florian Plettenberg ist nun auch Mainz 05 in das Rennen um den 25-Jährigen eingestiegen. Wie die Krone zuerst berichtet hatte, hat Union Berlin bereits ein offizielles Angebot für den Flügelspieler des SK Rapid abgegeben, der sich mit den „Eisernen“ zudem mündlich einig sein soll. Da der Vertrag des viermaligen ÖFB-Teamspielers am Saisonende ausläuft, geht es um einen Kauf im Winter.

Allerdings gibt es zwischen den Vereinen noch keine Einigung über die Ablösesumme, weshalb die Gespräche derzeit stocken. Sky-Informationen zufolge wittert deshalb nun Bundesliga-Konkurrenz Mainz seine Chance, den Berlinern Grüll noch wegzuschnappen.

Grüll bei Rapid-Testspielsieg dabei

Der Offensiv-Spieler absolvierte in der laufenden Saison 16 Spiele für Rapid in der ADMIRAL Bundesliga, wobei er fünf Tore sowie vier Vorlagen beisteuerte. Beim heutigen Testspielsieg von Rapid über Slovacko kam Grüll in der ersten Spielhälfte zum Einsatz.

