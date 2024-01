Rapid feiert späten Testspielsieg: Hedl hält Elfer von Ex-Austria-Profi

Dem SK Rapid gelingt im Trainingslager ein später Sieg gegen den tschechischen Gegner 1. FC Slovacko. Beim Debüt von Neuzugang Christoph Lang endet das Duell mit einem 2:1-Sieg.

Bei schwierigen Bedingungen aufgrund starken Regens bescherte Fally Mayulu den Hütteldorfern zunächst per Elfmeter den Ausgleich, Dennis Kaygin sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Zuvor war Slovacko durch eine Standardsituation in Führung gegangen.

Held hält bei Doppel-Elfer von Kvasina

Während Christoph Lang bei seinem ersten SCR-Auftritt nur die Latte traf, stand Goalie Niklas Hedl gleich doppelt im Fokus: Gegen Ex-Austria-Profi Marko Kvasina parierte der Rapid-Schlussmann nicht nur den ersten Elfmeter-Versuch, sondern auch die anschließende Wiederholung.

