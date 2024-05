Nächstes Duo für Deutschlands EM-Kader nominiert

Der DFB hat im Rahmen seiner neuartigen Informationskampagne am Dienstag die Namen von zwei weiteren Kickern für die Fußball-Europameisterschaft bekanntgegeben.

Leroy Sane und Maximilian Mittelstädt kommen zu den bereits nominierten Profis hinzu. Mats Hummels und Leon Goretzka hingegen sind laut Sky-Infos nicht dabei. Sanes Porträt wurde in der Frankfurter Kunsthalle Schirn ausgestellt, die Einberufung des Stuttgarter Linksverteidigers Mittelstädt wurde von Sänger Peter Schilling bei Instagram verkündet. Schon vorher hatte der DFB für die Nachrichten verschiedene Medien und Plattformen bemüht.

Trotz seiner Rot-Sperre seit dem ÖFB-Sieg über Deutschland, die erst im letzten Testspiel vor dem EM-Start abläuft, und einer aktuell plagenden Schambeinentzündung wird Sane beim DFB-Heimturnier dabei sein.

Der 28-Jährige hofft, bei der EM endlich bei einem großen Turnier für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch erfolgreich sein zu können. Nach dem Schnupper-Debüt als Jungstar bei der EM 2016, folgten die überraschende Ausbootung für die WM 2018 durch den damaligen Bundestrainer Joachim Löw, eine EM 2021 ohne Glanz und Torerfolg und kurz vor dem Start der verunglückten WM-Mission 2022 in Katar eine Knieblessur, die ihn bremste und behinderte.

Wann ist Sane wieder fit?

Schon seit Wochen kann Sane wegen Problemen am Schambein beim FC Bayern nur eingeschränkt spielen und trainieren. „Leroy ist aktuell wieder in Schmerzbehandlungen“, sagte Trainer Thomas Tuchel, der keine EM-Prognose stellen konnte. „Leroy wird alles für die EM tun.“ Sein 60. Länderspiel für Deutschland wird Sane frühestens beim finalen Test am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland bestreiten können. Dann ist seine Drei-Spiele-Sperre nach dem Platzverweis in Österreich (0:2) im November abgelaufen.

Mittelstädt ist indes auf der linken Abwehrseite sogar für die EM-Startelf vorgesehen. „Lieber Maxi, do it again, do it again, do it again“, sagte Schilling in einem Video bei Instagram. In dem Filmchen ist zu sehen, wie sich der Sänger, Autor und Produzent im pink-lila DFB-Auswärtstrikot Mittelstädts Treffer auf dem Handy ansieht, es läuft „Major Tom“.

