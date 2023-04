Nächstes Kapitel in der Trilogie! So liefen die letzten CL-Duelle zwischen Real und Chelsea

Spiele zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea sind in der Champions League inzwischen zum Dauerschlager geworden. Schon 2021 und 2022 duellierten sich beide Teams in vier spannenden K.o.-Duellen – der Sieger gewann in der Folge immer den Champions-League-Titel! Im Viertelfinale kommt es in dieser Saison zum dritten Mal in Folge zum K.o.-Duell „Königliche vs. Blues“. Sky Sport Austria blickt auf die bisherigen K.o.-Duelle zwischen Real und Chelsea zurück.

Das Hinspiel zwischen Real Madrid und Chelsea am Mittwoch ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!

Halbfinale Saison 2020/21

Hinspiel

Im Halbfinal-Hinspiel verschaffte sich Chelsea beim 1:1 gegen Real eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel an der Stamford Bridge. Christian Pulisic brachte die Blues nach einem Traumpass von Antonio Rüdiger in Führung (14.), Karim Benzema glich für die Königlichen noch in der ersten Hälfte mit einem Seitfallzieher sehenswert aus (28.). Die Partie fand vor einer halbfinal-unwürdigen Kulisse statt: Gespielt wurde im Real-Trainingsstadion „Alfredo di Stefano“, aufgrund des Lockdowns in Spanien waren keine Zuschauer zugelassen.

Real – Chelsea 1:1: Die Highlights zum Spiel

Rückspiel

Vor ausverkauftem Haus an der Stamford Bridge sicherte sich Chelsea mit einem verdienten 2:0 den Platz im Champions-League-Finale. Nach Lattentreffer von Kai Havertz staubte Timo Werner aus kurzer Distanz zur Führung ab (28.), Mason Mount sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung (85.).

Nach der Partie sorgte Real-Profi Eden Hazard noch für Aufsehen: TV-Aufnahmen zeigen den Belgier nach Abpfiff mit den beiden Chelsea-Profis Kurt Zouma und Edouard Mendy herumalbern und lachen. Szenen, die besonders bei Real-Fans alles andere als gut ankamen.

Chelsea-Coach Thomas Tuchel, der erst wenige Monate zuvor das Traineramt von Frank Lampard bei den Blues übernommen hatte, zog nach 2020 mit PSG zum zweiten Mal in Folge ins CL-Finale ein und gewann dieses anschließend auch. Der Deutsche war damit der erste Coach, der mit unterschiedlichen Teams zwei Mal in Folge im Champions-League-Finale stand. Zudem wiederholte sich bei Chelsea eine weitere Geschichte in der Königsklasse: Bereits 2012 war mit Roberto di Matteo ein Blues-Interimstrainer ins Finale eingezogen und hatte den begehrten Henkelpott nach London geholt.

Chelsea – Real 2:0: Die Highlights zum Spiel

Viertelfinale Saison 2021/22

Hinspiel

In der darauffolgenden Saison gelang Real Madrid die Revanche, dieses Mal trafen beide Teams bereits im Viertelfinale aufeinander. Titelverteidiger Chelsea brachte sich im Hinspiel mit teils schweren individuellen Fehlern um eine bessere Ausgangsposition. Der herausragende Karim Benzema (21./24./46.) führte Madrid im Londoner Regen mit drei Treffern zum Sieg. Kai Havertz verhinderte mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 zumindest ein komplett hoffnungsloses Unterfangen im Rückspiel.

Chelsea – Real 1:3: Die Highlights zum Spiel

Rückspiel

Das Rückspiel im Bernabeu hatte es in sich: Chelsea machte die 1:3-Hinspielniederlage durch Tore von Mason Mount (15.) und Antonio Rüdiger (51.) wett und stand nach Timo Werners Treffer (75.) bereits mit einem Bein im Halbfinale. Doch dann schlugen die Comeback-Könige aus Madrid zurück: Rodrygo erzielte in der 80. Minute das für Real so wichtige 1:3, sodass die Entscheidung in der Verlängerung fallen sollte. Dort sicherte einmal mehr Karim Benzema in der 96. Minute seinem Team den Aufstieg ins Halbfinale und legte damit auch den Grundstein für den späteren Titelgewinn.

Real-Coach Ancelotti gewann in der Saison zum vierten Mal die Champions League und avancierte damit zum Trainer mit den meisten CL-Titeln.

Real – Chelsea 2:3: Die Highlights zum Spiel

Bilder: Imago