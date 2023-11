Nagelsmann über Neo-Rapid-Coach Klauß: „Er ist ein mutiger Trainer, der viel probiert und viel Erfahrung hat“

Mit Robert Klauß hat der SK Rapid heute einen Nachfolger für Trainer Zoran Barisic präsentiert. Der neue Übungsleiter des SCR werkte u.a. bereits als Co-Trainer bei RB Leipzig unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sowie später dem deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Sein ehemaliger Weggefährte, Nagelsmann, trifft morgen mit dem DFB-Team auf Österreich. Auf der heutigen Pressekonferenz gratulierte der DFB-Coach, Robert Klauß zu seinem Engagement beim SK Rapid. „Er ist ein Trainer, der im RB-Kosmos ausgebildet wurde, demnach die Spielphilosophie verinnerlicht hat, die er auch bei Rapid hineintragen wird. Er ist ein mutiger Trainer, der viel probiert und viel Erfahrung hat. Er hat auch mit vielen Trainern in seiner Karriere zusammengearbeitet, als Co-Trainer und auch in Nürnberg hatte er mit Dieter Hecking einen erfahrenen Mann an seiner Seite. Er kommt zu einem guten Klub und ich wünsche ihm alles Glück der Welt“, sagte Nagelsmann.