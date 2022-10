via

via Sky Sport Austria

Julian Nagelsmann und der FC Bayern München standen zuletzt aufgrund eines eher verhaltenen Starts in der Bundesliga stark in der Kritik. In der Champions League lief es für die Münchener jedoch weitaus besser: man konnte gegen Inter und Barcelona jeweils Siege verzeichnen.

Nach dem 5:0-Sieg gegen Viktoria Pilsen und dem damit dritten Sieg in Folge in dieser CL-Saison zeigt sich der Trainer zufrieden.