Nagelsmann schwört Leipzig die Treue – Werner-Transfer “noch nicht fix”

via

via Sky Sport Austria

Trainer Julian Nagelsmann denkt nicht an einen vorzeitigen Abschied vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig.

“Ich habe noch drei Jahre Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Ich habe unterschrieben, um einen Weg zu beschreiten und mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich habe bewusst nicht ins oberste Regal gegriffen bei meinem Wechsel”, sagte Nagelsmann am Sonntag.

Gerüchte über ein angebliches Interesse europäischer Top-Klubs sieht der 32-Jährige gelassen. “Vielleicht behauptet jemand, ich zu sein und da ruft dann Chelsea oder Real an. Aber dann telefonieren sie nicht mit mir, sondern mit einem anderen”, sagte Nagelsmann: “Bei mir hat noch nie ein Verein angerufen. Meine Nummer haben diese Vereine nicht.”

Mit Nationalstürmer Timo Werner kann Nagelsmann in der kommenden Saison wohl nicht mehr planen. Der Angreifer steht vor einem Transfer zum FC Chelsea. “Fix ist der Wechsel noch nicht, das muss man betonen”, sagte Nagelsmann: “Mir ist bewusst, dass der eine oder andere hochtalentierte Spieler uns verlässt. Dann liegt es an uns, neue Spieler zu finden, die in große Fußstapfen treten können.”

(SID)

Beitragsbild: Imago