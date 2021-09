Nagelsmann: “Unsere stabile Defensive war der Schlüssel”

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern München startet mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen den FC Barcelona in die Champions League-Saison (Spielbericht + Video-Highlights). Thomas Müller brachte das Team von Trainer Julian Nagelsmann, der sein Königsklassen-Debüt für die Münchner feierte, in Führung. Robert Lewandowski erhöhte zweimal. Yusuf Demir kam bei den Hausherren in der 59. Minute ins Spiel. Bei den Bayern kam Marcel Sabitzer (ab der 82.) zu einem Kurzeinsatz.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München):

…nach dem Sieg: „Unsere stabile Defensive war der Schlüssel. Am Ende haben wir auch in dieser Höhe absolut verdient gewonnen.“

…auf die Frage, wie seine Umstellungen greifen: „Man merkt schon, dass sich die Jungs wohler damit fühlen. Ich weiß, dass es immer viel Neues ist und alles ein bisschen Zeit braucht, aber wir haben intelligente Jungs im Kader. Die Entwicklung ist gut.“

Manuel Neuer im Sky-Interview:



…nach dem Sieg gegen Barcelona: „Wir können jetzt über einen guten Start sprechen. Schön für uns, dass wir in Barcelona den ersten Dreier einfahren haben können.“

…angesprochen auf den FC Barcelona: „Es ist auch ein Umbruch bei Barcelona. Man hat ja auch gesehen, welche Spieler eingewechselt wurden und es noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Aber Barca wird sowieso wieder kommen.“