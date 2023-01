Nagelsmann vor Test gegen Salzburg: „Es gibt eine Connection zwischen unseren nächsten beiden Gegnern“

via

via Sky Sport Austria

Am heutigen Freitag (18 Uhr) kommt es zum Duell der Serienmeister: Der FC Bayern empfängt im letzten Härtetest vor Wiederbeginn der Bundesliga auf den FC Red Bull Salzburg.

Während es für die Bayern also schon in Kürze wieder um Punkte geht, bestreitet Salzburg heute das erste Testspiel der Wintervorbereitung, ehe es morgen ins achtägige Trainingslager nach Marbella geht. Trainer Matthias Jaissle blickt trotz der großen Herausforderung mit Vorfreude auf das Duell: „Für uns ist es das allererste Match in der Vorbereitung. Die Bayern sind da bereits deutlich weiter, sie haben ja nur eine Woche später schon ihr erstes Pflichtspiel. Das bedeutet für uns eine große Challenge gegen einen hochwertigen Gegner, auf die wir uns aber dennoch freuen.“

Hinter dem FC Bayern liegen sieben intensive Tag im Trainingslager. Die Zeit bis zum Restart der Bundesliga gegen RB Leipzig (Freitag, 20. Feber) ist knapp bemessen, was den heutigen Härtetest für den FCB noch bedeutender macht. „Wir haben nur ein Testspiel“, sagte Julian Nagelsmann und deutete an, dass Salzburg als Testspielgegner mit Bedacht gewählt wurde: „Es gibt eine Connection zwischen unseren beiden nächsten Gegnern“, so der Bayern-Chefcoach weiter, für den es im Duell mit Salzburg um nichts weniger gehen wird, als „die Weichen für den Bundesligastart zu stellen“.

Nagelsmann kündigt Blind-Debüt an

Nagelsmann will im Spiel gegen Salzburg, dass am ausverkauften FCB Campus stattfinden wird, zumindest 60 Minuten die Bestbesetzung auf das Feld schicken: Er sehe die Generalprobe am Freitagabend „nahezu als vollwertiges Spiel für diejenigen [Spieler], die aktuell die Nase vorne haben.“ Wie Nagelsmann weiter verrät, wird Neuzugang Daley Blind gegen die Salzburger sein Debüt für den deutschen Rekordmeister geben. „Er wird spielen“, sagte Nagelsmann.

Red Bull Salzburg und Bayern treffen zum insgesamt fünften Mal in knapp über zwei Jahren aufeinander: Die vorangegangenen vier Duelle fanden allesamt in der Champions League statt – die Bayern gewannen drei Partien, einmal gab es ein Remis.

Der FC Red Bull Salzburg zeigt das Testspiel im kostenlosen Livestream.

Bild: Imago