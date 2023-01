Napoli baut Tabellenführung mit Sieg gegen AS Roma aus

Der dritte Fußball-Meistertitel in der Klubgeschichte von SSC Napoli nimmt immer konkretere Formen an. Der überlegene Serie-A-Tabellenführer gewann am Sonntag den Schlager gegen die AS Roma mit 2:1 und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger auf 13 Punkte aus. Neuer Zweiter nach der 20. Runde ist Inter Mailand, da der zuvor zweitplatzierte Lokalrivale AC Milan eine blamable 2:5-Heimniederlage gegen Sassuolo hinnehmen musste. Auch Lazio Rom ließ Punkte liegen.

Victor Osimhen schoss Napoli mit einem sehenswerten Volley in der 17. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich des zur Pause eingetauschten Roma-Stürmers Stephan El Shaarawy (75.) war es mit Giovanni Simeone (86.), Sohn von Atletico-Madrid-Coach Diego Simeone, ein „Joker“, der für die Entscheidung sorgte. Der Leader jubelte über seinen vierten Ligasieg in Folge, dem 17. im 20. Anlauf. Die von Jose Mourinho gecoachte Roma, die in der Europa League im Februar auf Salzburg trifft, ist 16 Zähler hinter Rang eins Sechster. Auf Inter fehlen allerdings nur drei Punkte.

Titelverteidiger Milan kassierte die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen, womit auch der Druck auf Trainer Stefano Pioli weiter steigt. Milans vermeintlicher Führungstreffer durch Olivier Giroud in der 8. Minute war nach einer VAR-Entscheidung wegen Abseits aberkannt worden. Mann des Spiels war Sassuolos Domenico Berardi. Der italienische Nationalspieler erzielte ein Tor selbst und bereitete drei weitere vor. Milan gelang durch Giroud nur einmal der Anschlusstreffer zum 1:2 (24.). Das 2:5 durch Divock Origi war nur noch Ergebniskosmetik (81.). Sassuolo schob sich durch den Erfolg auf Tabellenplatz 16.

Punktgleich vor Milan und dem Vierten Atalanta Bergamo befindet sich Lazio Rom nach einem Heim-1:1 gegen Fiorentina. Dadurch endete für die fünf Partien ungeschlagenen Römer eine Serie von drei Siegen in Folge.

Weiter im Tiefflug befindet sich Juventus Turin. Der Club verlor zu Hause gegen Monza mit 0:2 und hat aus den jüngsten drei Ligaspielen nur einen Punkt geholt. Der bittere Abzug von 15 Punkten wegen Bilanzbetrugs bei Spielertransfers hat die Kicker der „Alten Dame“ scheinbar ordentlich aus der Bahn geworfen. Patrick Ciurria (18.) und Dany Mota (39.) sorgten mit einem Doppelschlag vor der Pause für die Entscheidung zugunsten der Gäste, die sich damit für das Out in der Coppa Italia im Achtelfinale am 19. Jänner revanchierten. Monza zog mit dem Sieg an den Turinern vorbei auf Rang elf. Der nur noch 13. hat zwei Zähler weniger auf dem Konto.

