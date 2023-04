Napoli feiert knappen Sieg bei Aufsteiger Lecce

Die SSC Neapel feierte am Freitagabend eine erfolgreiche, wenngleich in Halbzeit zwei wenig überzeugende Generalprobe für die Königsklasse. Ohne seinen verletzten Topstürmer Victor Osimhen gewann der Spitzenreiter beim Aufsteiger US Lecce mit 2:1 (1:0), profitierte dabei aber von einem Slapstick-Eigentor durch Lecces Antonino Gallo (64.).

In der Vorwoche hatte Napoli eine derbe 0:4-Klatsche gegen den AC Mailand einstecken müssen, nun bietet sich am Mittwoch die schnelle Chance auf Revanche: Denn in der Champions League tritt die SSC im Hinspiel des italienischen Viertelfinal-Duells bei Milan an (ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass).

(SID) / Bild: Imago