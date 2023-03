Napoli gelingt nächster Titelschritt vor CL-Rückspiel

Der souveräne Tabellenführer SSC Neapel ist in der italienischen Serie A zurück auf Erfolgskurs. Eine Woche nach der erst zweiten Saisonniederlage gegen Lazio Rom und passend vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt gewann Napoli mit 2:0 (0:0) gegen Atalanta Bergamo und baute damit seine Führung in der Tabelle aus.

Khvicha Kvaratskhelia erzielte mit einem sehenswerten Sololauf seinen elften Saisontreffer (60.), Amir Rrahmani erhöhte (77.). Zwölf Spieltage vor Saisonende liegt Neapel, das seit 33 Jahren auf seinen dritten Scudetto wartet, ganze 16 Punkte vor dem ersten Verfolger Inter Mailand.

Auch in der Königsklasse ist das Team von Trainer Luciano Spalletti auf Kurs und will nach dem 2:0 in Frankfurt im Rückspiel am Mittwoch (ab 20 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria) das Viertelfinal-Ticket lösen.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.