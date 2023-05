Napoli hat das erste Spiel als italienischer Fußball-Meister gewonnen.

Der neue Champion setzte sich am Sonntag vor Heimpublikum gegen Fiorentina mit 1:0 durch, Goldtorschütze war Victor Osimhen in der 74. Minute aus einem Elfmeter. Napoli hatte sich am vergangenen Donnerstag durch ein 1:1 bei Udinese den „Scudetto“ gesichert.

(APA)

Bild: Imago