Napoli-Shootingstar Kvaratskhelia: „Es fühlt sich immer noch an wie ein Traum“

Khvicha Kvaratskhelia ist beim SSC Neapel neben Angreifer Victor Osimhen der Shootingsstar in dieser Saison. In der Liga befindet sich der Offensivspieler mit Napoli klar auf Meisterkurs und auch in der Champions League besteht noch die Chance aufs Halbfinale.

Dabei ist die Chance auf das Double für den Georgier, der 2022 aus der heimischen Liga von Dinamo Batumi nach Napoli wechselte, keine Selbstverständlichkeit.

„Eines Tages Champions League zu spielen, war für mich eigentlich unvorstellbar. Es fühlt sich immer noch an wie ein Traum, aber er ist real“, sagte der Georgier vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Milan. Dort muss Napoli vor heimischem Publikum einen 0:1-Rückstand wettmachen, um in Halbfinale einzuziehen.

