Nasenbeinbruch! Marco Rossi muss sich Operation unterziehen

Marco Rossi hat sich am vergangenen Wochenende einen Nasenbeinbruch zugezogen. Der Vorarlberger flog bei einem Gerangel hinter dem Tor mit dem Gesicht auf den Ellbogen eines Mitspielers.

Nun muss sich das Talent der Minnesota Wild (momentan beim AHL-Farmteam im Einsatz) einer Operation unterziehen. Diese soll nächste Woche stattfinden. Den „Vorarlberger Nachrichten“ erzählte Rossi: „Man muss lernen, mit so etwas umzugehen. Ich denke nur ans Gewinnen, verdränge die Schmerzen.“ Rossi wird trotz OP kein Spiel der Iowa Wild verpassen, ein Vollvisier-Helm ist aber notwendig.

Hunter Drew shoves Marco Rossi right into Mermis‘ elbow. Rossi skates off leaking pretty good from his face #mnwild pic.twitter.com/xWCDbZg7uF

— Spoked Z (@SpokedZ) January 29, 2022