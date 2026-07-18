Nationalspieler im Anflug! Chelsea vor englischem Rekordtransfer

Prominente Verstärkung für Xabi Alonso beim FC Chelsea! Wie The Athletic-Journalist David Ornstein berichtet, haben die „Blues“ eine mündliche Einigung über einen Transfer von Morgan Rogers von Aston Villa erzielt.

Ein Angebot über 117 Millionen Pfund (rund 138 Millionen Euro) wurde von Aston Villa akzeptiert. England-Star Rogers unterschreibt einen Sechsjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres. Der Medizincheck ist für Montag angesetzt.

Rogers wäre damit der teuerste englische Spieler der Geschichte. Er löst Elliot Anderson (für 135 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt) nach nur wenigen Tagen als britischer Rekordtransfer ab.

Traumtore! Alonso will Rogers zu Chelsea holen