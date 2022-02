Nationen-Zoff um Verstappen: Vater Jos schaltet sich ein

Der Hype um Max Verstappen ist nicht nur in den Niederlanden groß. Auch Belgien meldet Ansprüche am Weltmeister. Der Vater des Superstars ist darüber nicht begeistert.

Max Verstappen feierte 2021 in einem Herzschlag-Finale seinen ersten Weltmeistertitel in der Formel 1. Vor allem die Fans in den Niederlanden flippten nicht nur im letzten Rennen in Abu Dhabi aus. Die „Orange Army“ verwandelte in fast jedem Rennen die Tribünen in ein Fahnenmeer aus orange.

Nun möchte auch Verstappens Herkunftsland Belgien den niederländischen Nationalhelden für sich beanspruchen. Doch Vater Jos schmeckt das überhaupt nicht: „Im Moment will jeder ein Stück von Max abhaben“, sagte der 49-Jährige der Zeitschrift De Telegraaf.

Jos Verstappen mit klaren Worten

Der ehemalige Formel-1-Fahrer fügte hinzu: „Einerseits ist das natürlich ein schönes Kompliment an ihn. Er ist unglaublich gut im Auto, aber auch außerhalb. Seit dem Titel geht er damit sehr gut um. Er verliert nicht den Kopf und bleibt sich treu.“ Der Ruhm um seinen Sohn ehrt die gesamte Familie, aber Jos Verstappen stellt klar: „Ich verstehe, dass viele Menschen stolz sind. Ich bin es natürlich auch. Aber es gibt Dinge, bei denen mir das Schwierigkeiten bereitet.“

Sein Sohn Max besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft – und die Erfolge möchte sich Belgien nun auf die eigene Fahne schreiben: „In den Augen der belgischen Medien ist Max plötzlich ein Belgier. Ich finde das ein bisschen enttäuschend“, sagt Jos Verstappen und moniert: „Wir sind schon seit vielen Jahren im Motorsport aber bis vor ein paar Monaten wurde in Belgien nur wenig oder so gut wie gar nichts über ihn berichtet. Auf einmal beanspruchen sie ihn für sich. Ich sehe das selbst überhaupt nicht so.“

Max Verstappen fühlt sich als Niederländer

Max Verstappen selbst stellte früh in seiner Karriere klar, dass er sich mit den Niederlanden identifiziert. Für Jos war das nie anders: „Wenn die Niederlande gegen Belgien spielen, wäre er immer Teil der Orange Army. Und wenn er sich für eine Nationalität entscheiden müsste, wäre es die niederländische.“

(skysport.de)

Bild: DPA