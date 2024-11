Nations League 2025: Alle Infos rund um Auslosung, Modus & Zeitplan

Die Nations League geht im Jahr 2025 in die Endphase.

Nach der bereits absolvierten Gruppenphase steht in Kürze die Auslosung der Playoffs und die Ziehung der Viertelfinalspiele auf dem Programm. Das ÖFB-Team kämpft in den Playoffs um den Aufstieg in Liga A.

Auslosung am Freitag

Am 22. November stehen die Auslosung der Playoffs und der Viertelfinalspiele in der Nations League an. Zudem wird bei der Ziehung das Halbfinale der K.O.-Phase ausgelost.

Die Auslosung findet am Freitagmittag um 13.00 Uhr in Nyon in der Schweiz statt.

Modus und Spielplan erklärt

Für das Nations-League-Viertelfinale konnten sich die Gruppenersten sowie Gruppenzweiten der Liga A qualifizieren. In der K.O.-Runde treffen die Gruppensieger auf die Zweitplatzierten. Dabei dürfen sich Nationen, die schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben, im Viertelfinale nicht aufeinandertreffen. Die Hin-und Rückspiele im Viertelfinale gehen am 20. und 23. März 2025 über die Bühne. Die Gruppensieger haben jeweils im Rückspiel Heimrecht.

Die Lostöpfe für das Viertelfinale

Topf 1: Portugal (A1), Frankreich (A2), Deutschland (A3), Spanien (A4)

Topf 2: Kroatien (A1), Italien (A2), Niederlande (A3), Dänemark (A4)

In den Playoffs wird auch entschieden, welche Länder in den Ligen A, B, C und D absteigen bzw. aufsteigen. Dabei treffen die Gruppendritten der Liga A auf die Gruppenzweiten der Liga B und die Gruppendritten der Liga B auf die Gruppenzweiten der Liga C.

Außerdem stehen sich die zwei besten Gruppenvierten der Liga C und die beiden Gruppenzweiten der Liga D gegenüber. Die Playoffs in den Ligen A/B und B/C finden am 20. und 23. März statt. Die Playoff-Partien in der Liga C/D sind hingegen erst für den 26. und 31. März 2026 terminiert.

Österreich tritt als Zweiter einer B-Liga-Gruppe gegen einen Dritten der Liga A an. Im Falle Österreichs sind die möglichen Gegner damit Schottland, Belgien, Ungarn und Serbien.

Die Lostöpfe der Playoffs

Playoffs A/B

Topf 1: Schottland, Belgien, Ungarn, Serbien

Topf 2: Ukraine, Griechenland, Österreich, Türkei

Playoffs B/C

Topf 1: Georgien, Irland, Slowenien, Island

Topf 2: Slowakei, Kosovo, Bulgarien, Armenien

Playoffs C/D

Topf 1: Lettland, Luxemburg

Topf 2: Gibraltar, Malta

Der Zeitplan der Nations League im Überblick

Zeitplan K.O.-Runde

20. und 23. März 2025 – Viertelfinale

4. und 5. Juni 2025 – Halbfinale

8. Juni 2025 – Spiel um Platz drei & Finale

Zeitplan Playoffs

20. und 23. März 2025 – Playoffs Liga A/B und B/C

26. und 31. März 2026 – Playoffs Liga C/D

(Red.)

Bild: Imago