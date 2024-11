Duell um Liga A: Das sind die möglichen Gegner von Österreich

Nach dem 1:1-Unentschieden im finalen Nations-League-Duell gegen Slowenien steht fest, dass Österreich im Playoff um einen Aufstieg in die Liga A antreten muss – das sind die möglichen Gegner.

Das ÖFB-Team hätte das Spiel gegen Slowenien gewinnen müssen, um den Direktaufstieg in Liga A aus eigener Kraft zu fixieren. Durch das 1:1-Remis im Wiener Ernst-Happel-Stadion und dem gleichzeitigen Kantersieg von Norwegen gegen Kasachstan zog das Team um Man City-Starstürmer Erling Haaland noch an Österreich vorbei. Im Playoff kann die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick nun auf vier mögliche Gegner treffen. Die Auslosung findet am kommenden Freitag, den 22. November statt. Das Playoff wird dann mit je einem Heim- und Auswärtsspiel im März 2025 über die Bühne gehen.

Österreichs erster möglicher Gegner ist bereits aus der EM-Qualifikation bekannt: Belgien. In den bei Duellen gegen die Belgier gelang der ÖFB-Auswahl kein Sieg. Das Auswärtsspiel in Brüssel endete 1:1, in Wien gab es eine knappe 2:3-Pleite. Durch die 0:1-Niederlage der Belgier in Israel landete das Team von Coach Domenico Tedesco nur auf Rang drei hinter Frankreich und Italien – nur die bessere Tordifferenz rettete die „roten Teufel“ vor dem direkten Abstieg. In der Relegation könnten die Belgier nun auf Österreich treffen.

Obwohl Gruppe 3 der Liga A erst am morgigen Mittwoch spielt, steht in diesem Pool bereits Ungarn als Drittplatzierter und somit möglicher Gegner des ÖFB-Teams fest. Die Ungarn haben mit Deutschland bereits den sicheren Gruppensieger zu Gast. Die zweitplatzierten Niederländer können aber aufgrund der Niederlage im direkten Duell nicht mehr eingeholt werden.

Knappe Entscheidungen in Gruppe 1 und 4

Die weiteren möglichen Gegner für Österreich im Playoff um den Aufstieg in der Nations League wurden am heutigen Abend ermittelt. Durch die Ergebnisse der Liga-A-Gruppen 1 und 4 stehen somit Schottland und Serbien als Gruppendritte fest. Serbien verpasste durch ein torloses 0:0 gegen Dänemark den Sprung auf Platz zwei. Die Schotten erkämpften sich einen 2:1-Auswärtssieg bei den Polen, Salzburg-Verteidiger Kamil Piatkowski hatte zwischenzeitlich für den sehenswerten Ausgleichstreffer gesorgt.

Somit stehen alle vier möglichen Gegner für Österreich im Nations-League fest. Die Playoff-Spiele finden zwischen dem 20. und 23. März 2025 statt.

Nations-League-Playoff: Das sind die möglichen Gegner von Österreich

Belgien

Ungarn

Serbien

Schottland

Bild: GEPA