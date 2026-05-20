Nations League und EM-Quali: UEFA verkündet neues Format

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat geplante Änderungen im Modus der Nations League und der Qualifikation zur Europameisterschaft vorgestellt. Wie die UEFA vor dem Europa-League-Finale in Istanbul zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa (21.00 Uhr) mitteilte, habe die Sitzung des Exekutivkomitees beschlossen, die Aufteilung der Ligen sowie den Spielplan anzupassen. In der EM-Quali wird es ein ganz neues Gruppensystem geben. Die Änderungen sollen nach der Europameisterschaft der Männer 2028 in Großbritannien und Irland in Kraft treten.

Demnach werden die Mannschaften in der Nations League anstatt wie zuvor in vier künftig nur noch in drei verschiedene Ligen mit je 18 Teams aufgeteilt. Da 55 Mannschaften teilnehmen, werden in der untersten Liga C 19 Teams einsortiert. Grundsätzlich werden die Ligen dann in drei Sechsergruppen eingeteilt, wobei Liga C folglich eine Gruppe mit sieben Teams enthält.

Der Spielplan allerdings orientiert sich nicht einzig an den Gruppen und erinnert an das neue Format im Europacup: Jede Mannschaft bestreitet sechs Spiele gegen fünf verschiedene Gegner, auch aus anderen Gruppen. Bei Gegnern aus den anderen Gruppen wird es jeweils nur ein Spiel, bei Duellen innerhalb der Gruppe je ein Heim- und Auswärtsspiel geben. Das Konzept der Playoffs sowie Abstieg und Aufstieg bleiben bestehen.

Auch Änderung bei EM-Quali

Auch der Modus für die EM-Qualifikation orientiert sich an der Nations League, aber noch näher an den Europapokal-Wettbewerben. Die 36 Mannschaften aus den oberen beiden Nations-League-Klassen bilden Liga 1 in der Quali, die restlichen Liga 2. Liga 1 wird zunächst in drei Lostöpfe aufgeteilt und dann in drei Gruppen á zwölf Länder gelost. Jedes Team absolviert dann insgesamt sechs Spiele gegen sechs verschiedene Gegner – zwei aus jedem Lostopf.

Die drei Gruppensieger aus Liga 1 qualifizieren sich dann direkt für die Endrunde. Die weiteren Plätze werden über Playoffs ermittelt, an denen auch Mannschaften aus Liga 2 teilnehmen werden. Das neue Konzept werde „in den nächsten Monaten weiter ausgearbeitet“ und dann auf der nächsten Sitzung des Exekutivkomitees im September „zur endgültigen Genehmigung der detaillierten Ausgestaltung vorgelegt“, hieß es in der UEFA-Mitteilung.

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