via

via Sky Sport Austria

Ilco Naumoski hat einen neuen Trainerjob gefunden. Der 38-Jährige wird ab der kommenden Saison in der Regionalliga Ost beim FC Mauerwerk tätig sein.

Die Stürmer-Ikone des SV Mattersburg hat als Coach bereits in China und Nordmazedonien gearbeitet, zuletzt war er als Übungsleiter des SC Ebergassing in der 2. Klasse Ost/Mitte in Niederösterreich engagiert.

Beim FC Mauerwerk beerbt der frühere Teamspieler Nordmazedoniens Igor Jovic.

(Red.)

Bild: GEPA