NBA: Denver Nuggets starten mit Sieg in die Play-offs

Die Denver Nuggets haben am Montag zum Auftakt der Play-offs der NBA die Utah Jazz mit 135:125 n.V. besiegt und damit in der “Best of seven”-Serie auf 1:0 gestellt.

Gespielt wird wegen der Corona-Pandemie in einer Bubble in Orlando.

57 Punkte von Donovan Mitchell waren für Utah zu wenig. Aufseiten von Denver erzielte Jamal Murray 10 seiner 36 Punkte in der Verlängerung, Nikola Jokic brachte es auf insgesamt 29 Punkte.

(APA)

Bild: Getty