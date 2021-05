“NBA May Madness” mit Pöltl, Steph Curry und “King James”

Erstmals werden die letzten beiden Play-off-Teilnehmer jeder Conference der National Basketball Association (NBA) in einem Play-In-Turnier ermittelt. Los geht es mit der “NBA May Madness” bereits in der Nacht auf den (morgigen) Mittwoch mit den ersten beiden Spielen im Osten. Doch aus österreichischer Sicht wird es erst 25 Stunden später (Donnerstag, 1.30 MESZ) interessant, wenn im Westen die San Antonio Spurs mit dem Wiener Jakob Pöltl bei den Memphis Grizzlies gastieren.

Es ist wie bei der “March Madness” der College-Liga NCAA ein “Do or Die Game”, denn nur der Sieger dieser Partie hält die Chance auf den allerletzten Play-off-Platz am Leben. Der Verlierer muss sich dagegen vorzeitig in den Urlaub verabschieden. Sollten die Spurs das Duell mit den Grizzlies gewinnen, würde dann in der Nacht auf Samstag eine ganz harte Aufgabe warten, um den Sprung in die Postseason zu schaffen: Denn der Sieger aus Memphis – San Antonio bekommt es auswärts mit dem Verlierer aus Titelverteidiger Los Angeles Lakers – Golden State Warriors zu tun.

Spurs brauchen zwei Auswärtssiege

Für Pöltl und die Spurs ist die Rechnung also ganz einfach: Sie brauchen zwei Auswärtssiege, um sich für das schon am Wochenende beginnende Titelrennen der besten 16 Teams zu qualifizieren. “Es wird sicher nicht einfach, aber für diese Challenge spielen wir ja. Ich freue mich schon darauf”, meinte Pöltl mit Blick auf das Match in Memphis, wo sein ehemaliger Toronto-Raptors-Teamkollege Jonas Valanciunas spielt. Der 2,13 Meter große Center aus Litauen wird der direkte Gegenspieler von Österreichs NBA-Pionier (2,16 m) sein. “Jonas spielt eine sehr starke Saison”, weiß Pöltl, dass eine Mammutaufgabe auf ihn wartet.

Im Anschluss an die Partie in Memphis kommt es (Donnerstag, 4.00 MESZ) in Los Angeles im Match Lakers – Warriors auch zum Topstar-Duell zwischen LeBron James und Stephen Curry, der sich mit einem Schnitt von knapp 32 Punkten zum zweiten Mal nach 2016 den Scoring-Titel der besten Basketball-Liga der Welt gesichert hat. “Er ist ein großes Problem für jedes Team, wir müssen seinen Aktionsradius bestmöglich einschränken”, betonte der zweite Lakers-Superstar Anthony Davis. Vor allem die Dreierstärke (42,1 Prozent) von Curry bereitet jedem Gegner Kopfzerbrechen. Der 33-Jährige, der als “greatest NBA shooter of all time” gilt, ist schon auf Höhe des Mittellogos ein ständiger Gefahrenherd.

Lobende Worte von “King James”

Und für LeBron James ist “Chef Curry” der wertvollste Spieler (MVP) dieser NBA-Saison. “Wir spielen jetzt – meiner Meinung nach – gegen den MVP unserer Liga in diesem Jahr”, lobte “King James” den Warriors-Kapitän in den höchsten Tönen. “Schaut euch nur an, was er dieses Jahr geleistet hat. Ich weiß nicht, was es sonst noch braucht, wenn man nach dem MVP sucht. Wenn Steph nicht für Golden State aufläuft, was haben sie dann für ein Team?” Der Sieger der Partie in Los Angeles hat seinen Play-off-Platz bereits sicher.

