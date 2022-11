Negative Themen in Katar – Herzog: „Der Verlierer ist der Fußball“

via

via Sky Sport Austria

Das Verbot der „One Love“-Kapitänsbinde ist bislang das führende Thema der Weltmeisterschaft in Katar. Auch die beiden Sky Experten Andreas Herzog und Peter Stöger äußerten sich in unserem Podcast „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ zum Verbot der Schleife.

Kapitäne von den europäischen Fußballverbänden wollten während der WM in Katar mit der „One Love“-Armbinde auflaufen. Dabei sollte ein Zeichen gegen Diskriminierung gesetzt werden. Die FIFA schob diesem Vorhaben allerdings einen Riegel vor und drohte mit der Gelben Karte für die Kapitäne. Die Mannschaftsführer verzichteten danach auf das Tragen der Schleife.

„Die FIFA hat viele, viele Fehler gemacht“

„Ich finde es traurig. Der Fehler ist vor zwölf Jahren passiert, wo die WM nach Katar vergeben wurde. Der Verlierer ist der Fußball und der Sport. Hoffentlich wird auch der Sieg von Saudi-Arabien Schlagzeilen machen, dann gibt es nicht nur negative Themen„, sagte Andreas Herzog zum brisanten Thema und fügte an: „Man kann von keinem Spieler erwarten, dass der eine oder andere ein Risiko nimmt und durch das Tragen einer Schleife einen Punkteabzug in Kauf nimmt oder aus der WM ausgeschlossen wird. Die FIFA hat viele, viele Fehler gemacht. Das werden sie in Zukunft auch büßen müssen, aber lassen wir es jetzt nicht die Spieler büßen, sondern hoffen wir auf tolle und spannende Spiele und auf einen verdienten Weltmeister.“

Bild: GEPA