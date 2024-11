Nemecz cuttet in Melbourne als Dritter ins Wochenende

Lukas Nemecz golft in Australien weiter auf starkem Niveau. Der Steirer, der vergangene Woche in Brisbane Rang acht belegt hatte, ist zur Halbzeit der Australian Open der Golfprofis in Melbourne Dritter.

Nemecz gelang bei dem mit einer Million Euro dotierten Turnier am Freitag eine exzellente 66er-Runde (5 unter Par), wobei ein Eagle am 18. Loch herausstach. Mit gesamt 134 (9 unter Par) hat der 35-Jährige fünf Schläge Rückstand auf den führenden Australier Lucas Herbert.

Nemecz: „Natürlich zufrieden“

„Die letzten zwei Tage waren wirklich sehr gut, ich bin natürlich zufrieden. Gestern Vier unter, heute Fünf unter – das ist eine superlässige Ausgangslage fürs Wochenende. Ich habe sehr gut abgeschlagen und auch die leichten Löcher gut genützt mit dem langen Spiel. Es gibt viele Dinge, die sehr positiv waren“, resümierte Nemecz, der sich auf die nächsten Tage freut. „Es ist ein wirklich cooles Turnier, sehr geschichtsträchtig. Es werden sicher viele Zuschauer kommen. Ich hoffe nur, dass das Wetter hält, es ist sehr viel Regen und Gewitter angesagt.“

(APA) Foto: Imago