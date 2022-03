Nemecz fällt in Johannesburg weit zurück

Nach seiner bisher schwächsten Runde hat Lukas Nemecz am dritten Tag der zur Golf-World-Tour zählenden Steyn City Championship in Südafrika einige Positionen eingebüßt. Der 32-Jährige spielte am Samstag auf dem Par-72-Kurs im Norden von Johannesburg eine 73er-Runde und ist damit nur noch auf Platz 57 zu finden. Der Grazer war nach einer 68 und 69 als 32. in den Tag gestartet.

Auf Siegkurs beim mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Event liegt nach drei von vier Runden weiter der 39-jährige Lokalmatador Shaun Norris. Er benötigte gesamt 17 Schläge weniger als Nemecz.

(APA) / Bild: GEPA