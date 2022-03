Golfprofi Lukas Nemecz ist beim World-Tour-Turnier Katar Masters in Doha leicht zurückgerutscht.

Im Vergleich zur zweiten Runde verlor der Steirer fünf Plätze und geht mit 212 Schlägen als Elfter in den Schlusstag. Am Samstag musste der Steirer bei je einem Eagle und Birdie drei Bogeys und ein Double-Bogey hinnehmen und schrieb eine 74er-Runde, seine bisher schlechteste, an. In Führung liegen der Engländer Matthew Jordan und der Pole Adrian Meronk mit je 208 Schlägen.

(APA)/Bild: GEPA