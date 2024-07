Nemecz verpasst bei Turnier in Kentucky die Top 30

Golfprofi Lukas Nemecz hat das mit vier Millionen Dollar dotierte PGA-Turnier in Nicholasville/Kentucky auf Rang 45 beendet. Der Steirer, der zur Halbzeit noch auf Platz 15 gelegen war, spielte am Sonntag mit einer 72 seine schwächste Runde und büßte noch sechs Plätze ein. Am Ende kam der 34-Jährige auf 276 Schläge (12 unter Par). Den Siegerscheck über 720.000 Dollar holte sich der Engländer Harry Hall (22 unter Par), der sich im Stechen durchsetzte.

Matthias Schwab hatte in Kentucky den Cut als 81. verpasst.

(SID)/Beitragsbild: Imago