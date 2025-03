Nemecz verpasst Sieg und Geburt seiner Tochter

Golfprofi Lukas Nemecz hat am Sonntag nicht nur den Sieg bei der Delhi Challenge in Indien verpasst, sondern auch die Geburt seiner Tochter.

„Ich war auf dem Weg zur Driving Range, da hat mir meine Frau ein Selfie aus dem Kreißsaal geschickt und hat gesagt, dass ich erfolgreich die Geburt des zweiten Kindes auch verpassen werde. Bei meinem Sohn war ich in Schottland, jetzt bei der Kleinen in Indien“, erzählte der 35-jährige Steirer, der am Schlusstag auf Rang elf zurückfiel.

Nemecz war von Platz drei aus bei dem Turnier der Challenge Tour gestartet. „Ich war natürlich auf der Runde mit dem Kopf definitiv nicht beim Golfspielen, sondern in erster Linie zu Hause bei meiner Frau. Es ist zum Glück alles super gelaufen, ich habe eine toughe Frau. Ich freue mich schon, wenn ich die Kleine im Arm halten kann“, meinte der stolze Papa. Landsmann Maximilian Steinlechner wurde in Neu-Delhi Vierter.

(APA)/Bild: Imago