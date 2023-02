via

via Sky Sport Austria

Seit Anfang des Jahres 2023 ist Michael Wimmer Cheftrainer der Wiener Austria. Der 42-Jährige beerbt Manfred Schmid am Verteilerkreis und soll den Verein in die Meistergruppe führen. Es ist – abgesehen von einer kurzen interimistischen Amtszeit in Stuttgart – die erste Station als Cheftrainer für Wimmer. Eine Aufgabe, auf die sich der Deutsche sehr freut.