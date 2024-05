Neo-Salzburg-Coach Lijnders: Klopp-Co nun in erster Reihe

Neuer Coach noch vor dem Saisonfinale! Red Bull Salzburg präsentiert noch vor dem Saisonende am Sonntag (das Duell gegen den LASK ab 16 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 3!) Liverpool-Assistenzcoach Pepijn Lijnders als künftigen Trainer – auf den Niederländer wartet nach jahrelanger Premier-League-Erfahrung nun sein zweites Engagement als Chefcoach.

„Ich will mit der Mannschaft eine Mentalität entwickeln, bei der sehr viel Wert auf offensive Spielweise gelegt wird und bei der Leidenschaft und Erfolgshunger die Grundlage von allem sind“, verlautete Lijnders bei seiner offiziellen Vorstellung.

Der neue Salzburg-Trainer ist noch bis Saisonende beim englischen Spitzenclub als Co-Trainer von Klopp für den täglichen Trainingsprozess zuständig. Außerdem gilt er als Verfechter des Pressingfußballs – nach Co Adriaanse, Huub Stevens und Ricardo Moniz ist Lijnders der vierte niederländische Trainer in der Red-Bull-Ära von Salzburg.

Bei seiner Entscheidung für Salzburg spielte zudem auch die Familie eine Rolle. „Meine Familie hat die Stadt schon einmal besucht und war von ihrer Schönheit und der Freundlichkeit der Menschen überwältigt. Das war für mich der letzte und wichtige Schritt, mich für Salzburg zu entscheiden.“

Erfahrung in England & Portugal – als Assistenzcoach

Lijnders weist als Assiszentcoach hunderte von Spiele an Erfahrung auf, so unterstützte der Niederländer Jürgen Klopp bei Liverpool in gleich 463 Spielen – war aber bereits auch unter dessen Vorgänger Brendan Rogers sowie unter dem damaligen Porto-Trainer Paulo Fonseca in Portugal sowie zu Beginn seiner Trainerkarriere in der PSV-Jugend aktiv.

Nun wagt Lijnders den Sprung in die erste Reihe – Neuland für den Neo-Salzburg-Coach abgesehen von einer halbjährigen Amtszeit bei NEC Nijmegen im Frühjahr 2018. In der zweiten niederländischen Liga bilanzierte der Trainer damals mit einer Statistik von elf Siegen gegenüber vier Remis und sieben Niederlagen. NEC beendete die Saison auf dem dritten Rang – verpasste aber in der zweiten Runde der Aufstiegs-Playoffs den Sprung in die Eredivisie.

In seiner zweiten Amtszeit bei den „Reds“ gewann er dafür als Co-Trainer die Champions League, die Club-WM, den FA-Cup, zweimal den Liga-Cup – und Liverpool wurde 2020 erstmals seit 30 Jahren wieder Meister.

Doch auch nach seinem Wechsel zurück zu Liverpool stand Lijnders in der ersten Reihe – unter anderem als Klopp-Ersatz in der chaotischen Corona-Zeit im Januar 2022. Nach Ausfällen von zahlreichen Spielern und Chefcoach ergatterte Liverpool nach einer Zwei-Tore-Führung mit einem 2:2 einen Punkt gegen den damaligen Champions-League-Sieger Chelsea und Thomas Tuchel.

LFC-Remis gegen Chelsea unter Lijnders

Ein weiteres Mal sprang Lijnders für Klopp nach dessen Rotsperre im November desselben Jahres ein. Er durfte dabei einen 3:1-Erfolg Southampton bejubeln, der damalige LFC-Gegner trennte sich erst kurz zuvor von Trainer Ralph Hasenhüttl.

Lijnders statt Klopp bei Liverpool-Sieg über Southampton

Doch nicht nur als Ersatzmann und Assistent von Jürgen Klopp machte sich Lijnders einen Namen. 2020 verriet der deutsche Kult-Coach seine bisherige Top-Rekrutierung, die Lijnders entscheidend einfädelte: „Es ist Trent Alexander-Arnold. Wir mussten ihn zwar nicht kaufen, aber Pep Lijnders hat ihn zu mir gebracht“, verriet der 52-Jährige dem Pure Football Podcast als seinen besten, wenn auch „internen“, LFC-Transfers.

VIDEO: Lijnders & Klopp im Darts-Duell 2019

Im sportlichen Alltag mit dem deutschen Coach war aber nicht nur der Fußball ein großes Thema: Für Sky Sports duellierten sich Klopp und Lijnders in einem Darts-Duell – mit Unterstützung der Profis Raymond van Barneveld und Max Hopp.

