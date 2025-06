Neo-Trainer Muslic will Schalke-Fans wieder „stolz“ machen

Der neue Trainer Miron Muslic möchte den Fans des abgestürzten FC Schalke 04 ein fast in Vergessenheit geratenes Gefühl zurückgeben. „Ich bin guter Dinge, dass wir eine Saison spielen, auf die die Schalker Fans richtig stolz sein können“, sagte der Österreicher nach seiner Verpflichtung in Vereinsmedien. Der neue Hoffnungsträger auf Schalke zu sein, fühle sich „fantastisch an. Wenn man einmal in Berührung mit Schalke kommt, dann packt es einen sofort – selbst aus der Ferne“, ergänzte er.

Mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate sprach der 42-Jährige allerdings auch von einer „riesengroßen Herausforderung“, die auf ihn zukomme. Bis zum Trainingsauftakt Ende des Monats wolle er sich gemeinsam mit dem neuen Sportvorstand Frank Baumann, Direktor Profifußball Youri Mulder und Kaderplaner Ben Manga „Schritt für Schritt“ in „viel Arbeit“ stürzen.

„Der erste Tag heute ist schon sehr intensiv“

„Es gibt unglaublich viele Dinge, auf die ich mich freue, aber die will ich Stück für Stück erleben. Ich will gar nicht zu weit nach vorne blicken. Der erste Tag heute ist schon sehr intensiv – weil ich merke, wie wichtig das hier für die Menschen ist. Und es ist auch wichtig für mich“, sagte Muslic.

Der gebürtige Bosnier folgt auf den Niederländer Kees van Wonderen. Zuvor hatte der ehemalige Coach von Plymouth Argyle um eine Freigabe beim Zweitliga-Absteiger aus England gebeten – was den britischen Klub durchaus verärgerte. Schalke überweist Medienberichten zufolge eine Ablösesumme von rund 700.000 Euro auf die Insel. Muslic unterschrieb in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2027.

(SID) / Bild: Imago