Nestor El Maestro: “Ich habe nicht profitiert vom Geisterspiel”

via

via Sky Sport Austria

Den verbalen Ausraster des Spieltages lieferte Sturm-Trainer Nestor el Maestro. Schiedsrichter Harald Lechner schickte den Heißsporn nach einer Schimpftirade auf die Tribüne.



Man konnte nicht mit einem Punkt gegen starke Salzburger rechnen. Trotzdem passte zu Beginn die Einstellung und der Spielplan. “Es muss ziemlich alles für eine Mannschaft laufen, dass man ein Ergebnis erzielt gegen Salzburg. Das ist heute nicht passiert.” Dass die Niederlage in der letzten halben Stunde mit neun Mann in Grenzen gehalten wurde, beruhigt den Sturm-Trainer. Über sein Verhalten meint der Coach: “Ich habe nicht profitiert vom Geisterspiel, habe mich beim Schiri entschuldigt. Es hat gekracht vor mir und ich habe aus dem Reflex versucht einen Vorteil für meine Mannschaft herauszuarbeiten; man schreit, man versucht darauf aufmerksam zu machen.” Die Verantwortlichen von Sturm Graz sieht er nach wie vor hinter sich: “Es war jetzt nicht so, dass sie auf mich schreien wie auf einen kleinen Jungen.”