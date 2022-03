Neu formierte AFL startet Ende März

Die neu formierte Zehnerliga der Austrian Football League (AFL) startet am 27. März mit dem Duell SsangYong Danube Dragons gegen Liganeuling Salzburg Ducks und endet am 30. Juli mit der Austrian Bowl XXXVII. Das Meisterschaftsfinale findet in der NV-Arena in St. Pölten statt, wie der American Football Bund Österreich (AFBÖ) am Donnerstag bei einem Pressegespräch bekannt gab. Der Grunddurchgang umfasst zehn Spieltage.

Da Titelverteidiger Swarco Raiders Tirol und die Vienna Vikings heuer ab Juni auch erstmals an der European League of Football (ELF) teilnehmen werden, stellen Österreichs Football-Aushängeschilder zwei verschiedene Kader für die beiden Ligen auf die Beine. Hintergrund ist, dass in der ELF deutlich mehr Legionäre pro Team zum Einsatz kommen dürfen als in der AFL.

Dass die Tiroler und Wiener nun mit aufgebesserten B-Teams ins AFL-Rennen gehen, weckt Befürchtungen über eine Schwächung der Liga. Dem trat AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck entgegen. „Im Hinblick auf die beiden Vereine kann es vielleicht einen kleinen Knick nach unten geben, aber auf der anderen Seite sehen wir den großen Motivationsschub für alle anderen Vereine, die das Ziel, die beiden zu schlagen, jetzt greifbarer sehen. Das kann in Summe das Gesamtniveau heben und die Lücken schließen“, erklärte Eschlböck.

Dass die Austrian Bowl nach dem Rasendesaster im Vorjahr und der dadurch notwendigen Verschiebung nach Innsbruck die kommenden beiden Jahre nun trotzdem wieder in St. Pölten stattfinden soll, hat mit den Vorzügen der NV-Arena zu tun. „Wir haben die Dinge, die vergangenes Jahr passiert sind, für beide Seiten gut lösen können. Die NV-Arena ist das für uns ideale Stadion. Es hat genau die richtige Größe, es ist modern, es kommt bei 5.000 Besuchern eine tolle Stimmung auf“, erklärte AFBÖ-Generalsekretär Christoph Seyrl. Tickets dafür sind bereits seit Donnerstag erhältlich.

(APA) / Bild: GEPA