Neubau von Reichshofstadion auf der Zielgeraden

Der Neubau des Lustenauer Reichshofstadions soll sich endlich auf der Zielgeraden befinden. Das vermeldet Bundesligist Austria Lustenau am Mittwochnachmittag. In einer Gemeindevertretungssitzung am morgigen Donnerstag soll die finale Auftragsvergabe erfolgen.

In der Sitzung sollen die ersten Aufgaben der Bauarbeiten vergeben werden. Beginnen sollen die Arbeiten sollen im November 2023. „Dies ist ein großer Meilenstein für uns und wir freuen uns darauf, dass endlich die Bagger im Stadion auffahren können“, so Vorstandsprecher Bernd Bösch. Der Verein lädt auch alle Fans zur um 19 Uhr beginnenden öffentlichen Sitzung ein. „Wir laden alle unsere treuen Fans und Interessierten ein, an dieser bedeutenden Sitzung teilzunehmen. Je mehr wir sind, desto besser“, so Bösch abschließend.

(SC Austria Lustenau) / Bild: SC Austria Lustenau