Neue Aufgabe für Ex-ÖFB-Profi Schiemer

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Franz Schiemer wird in Zukunft als Assistent unter dem neuen Kanada-Teamchef Jesse Marsch fungieren. Das gab der kanadische Verband offiziell bekannt.

Der ehemalige Salzburg-Kicker und Ex-RBS-Coach Marsch haben eine gemeinsame Vergangenheit: Schiemer war bereits bei Red Bull Salzburg und Leeds United als Co-Trainer von Marsch tätig.

Schiemer ist in seiner neuen Rolle als „Set Piece Analyst“ in erster Linie für Standardsituationen verantwortlich und überwacht zudem als „Head of Player Developement“ die Spielerentwicklung. Zuletzt war Schiemer als Berater bei Austria Wien engagiert.

Schiemer bei „Talk und Tore“: „Man kann sich keiner besseren Chef als Jesse wünschen“

Marsch: „Diese Trainer kennen meine Philosophie“

Co-Trainer unter Marsch werden Mauro Biello, Ewan Sharp und Pierre Barrieu. Als Tormanntrainer fungiert Paolo Ceccarelli.

„Diese Gruppe von talentierten Trainern ist die richtige Mischung aus Erfahrung und Wissen. Viele dieser Trainer haben in der Vergangenheit mit mir zusammengearbeitet, kennen meine Philosophie und meinen Führungsstil“, erklärte Marsch, der Mitte Mai als neuer Teamchef von Kanada präsentiert worden war.

Der US-Amerikaner soll das kanadische Nationalteam bei der Copa America 2024, beim Gold Cup 2025 sowie bei der WM 2026 im eigenen Land betreuen. Bei der Copa America im Sommer trifft Kanada im Eröffnungsspiel auf Titelverteidiger und Weltmeister Argentinien.

Bild: Imago