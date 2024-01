Neue Aufgabe für Ex-ÖSV-Star Mayer bei Olympia

Der vor gut einem Jahr zurückgetretene Triple-Olympiasieger Matthias Mayer kehrt auf die Olympia-Bühne zurück. Der Kärntner reist als „Athlete Role Model“ zu den von 19. Jänner bis 1. Februar angesetzten Olympischen Jugend-Winterspielen in Gangwon, also als Vorbild bzw. Identifikationsfigur. „Ich freue mich darauf, nach Südkorea zurückzukehren und ein Olympia-Event aus einer anderen Perspektive zu erleben“, sagte Mayer, 2018 in Pyeongchang Olympiasieger im Super-G.

Für Mayer wird es in Gangwon um die Unterstützung und Begleitung des 61-köpfigen ÖOC-Aufgebots gehen, auch bei Fragen Aktiver anderer Nationen wird der 33-Jährige zur Verfügung stehen. „Ich hoffe, dass ich möglichst viele Erfahrungen weitergeben und meinen Teil dazu beitragen kann, dass die jungen Athletinnen und Athleten ihren Weg fortsetzen und sich ihre Träume erfüllen können“, betonte der Afritzer, Berater der rot-weiß-roten Speed-Männer im Weltcup sowie Botschafter für die Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach.

Mayer wird nach dem Kitzbüheler Weltcup-Wochenende (bis 21. Jänner) abreisen und bei den Nachwuchs-Titelkämpfen als einer von aktuell 28 „Athlete Role Models“ fungieren. Weitere prominente Namen sind der deutsche Ex-Kombinierer Eric Frenzel, ebenfalls dreifacher Goldmedaillen-Gewinner bei Olympischen Spielen, oder Curling-Olympiasiegerin Jennifer Dodds aus Großbritannien. Freestyle-Superstar Eileen Gu aus China ist globale Botschafterin der Veranstaltung.

