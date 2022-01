Neue Details im BVB-Adeyemi-Poker

via

Borussia Dortmund und Red Bull Salzburg haben sich bei den Verhandlungen um Karim Adeyemi nach Sky Informationen weiter angenähert.

Am vergangenen Montag waren BVB-Sportdirektor Michael Zorc und sein künftiger Nachfolger Sebastian Kehl zu Verhandlungen in Salzburg. Dabei haben die Vertreter der Borussia sich mit Red Bull Salzburg über einen möglichen Transfer von Adeyemi ausgetauscht – und sind sich dabei auch näher gekommen.

Dortmund und Salzburg nähern sich an

Nach Sky Informationen sind die Fronten in den Verhandlungen noch nicht verhärtet. Am Montag ist man sich bereits ein wenig entgegengekommen und es wurde über konkrete Zahlen gesprochen. Das Ergebnis? „Für Borussia Dortmund wird es schwierig bis unmöglich, Adeyemi für unter 35 Millionen Euro zu bekommen“, erklärt Sky Transfer-Experte Marc Behrenbeck.

Dennoch gehen die Verhandlungen in die richtige Richtung. „Der Deal rückt definitiv näher. Es wurde nochmal von allen Seiten klar gemacht, dass Adeyemi nur zu Borussia Dortmund will. […] Der Deal ist auf Kurs. Es könnte jetzt auch schnell gehen, auch wenn noch ein paar Meter zu gehen sind“, so Behrenbeck.

