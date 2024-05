Neue Details! Kompany im Anflug auf die Säbener Straße

Sky berichtete bereits vorab, Karl-Heinz Rummenigge bestätigte die Entscheidung der Bayern: Vincent Kompany wird noch heute Trainer des FC Bayern werden. Es ist so weit: Vincent Kompany wird noch heute in München erwartet. Der Belgier ist nach dem Tipp von Ex-Coach Pep Guardiola, wie Rummenigge bei Sky Italia exklusiv berichtete, die Lösung der langen Trainersuche beim deutschen Rekordmeister.

Jetzt wird es schnell gehen: Kompany wird noch heute in München landen und auch ab heute offiziell Trainer des FC Bayern München werden. Eine Vertragsunterschrift ist ebenfalls für den heutigen Mittwoch geplant. Der ehemalige Spieler von Manchester City wird nach SkyInformationen ein Arbeitspapier bis 2027 unterzeichnen.

🔴 As reported: Today is Vincent Kompany‘s day in Munich!

➡️ He will arrive today to sign his contract until 2027 at FC Bayern! 🛬

All booked and prepared. Kompany, he will officially become the new coach at FC Bayern today. Announcement today. A press conference is also… pic.twitter.com/J1URvAjsXb

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 29, 2024