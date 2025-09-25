Neue Funktion: Burgstaller kehrt zu Rapid zurück

Rückkehr für Guido Burgstaller zum SK Rapid: Der Ex-Stürmer der Grün-Weißen ist künftig wieder in Hütteldorf tätig – als Coach in der SCR-Akademie.

Wie Rapid mitteilt, wird Burgstaller ab kommenden Montag in einer neuen Funktion zum Verein stoßen. Als Stürmer-Spezialtrainer wird Burgstaller für drei Altersklassen der Akademie zuständig sein.

Seine ähnliche Funktion als Individualtrainer bei Österreichs U19-Nationalteam behält der einstige Bundesliga-Torjäger weiterhin. Bereits nach seinem letzten Spiel als Aktiver zum Ende der Vorsaison stellte Rapids Sportdirektor Markus Katzer dem langjährigen Teamspieler im Sky-Interview eine Funktion bei Rapid in Aussicht.

„Ich gehe die Aufgabe bei meinem Lieblingsklub mit sehr großer Motivation an und freue mich ungemein darauf. Ich weiß, dass mich in unserer Akademie echte Talente erwarten und mit einigen durfte ich bereits beim U19-Nationalteam arbeiten“, freut sich der Neo-Stürmercoach auf seine neue Aufgabe bei seinem langjährigen Team.

Ebenso ist Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann über die Verstärkung für die zukünftigen Profis froh: „Ich freue mich sehr, dass nun unser bereits in der letzten Saison gereifte Plan in die Realität umgesetzt wird. Guido Burgstaller wird eine enorme Verstärkung für unsere Akademie sein, sowohl als sportliches Vorbild, aber auch durch seine menschlichen Qualitäten.“

