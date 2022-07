Neue Gesichter, neues Stadion – Das Ende der LASK-Baustelle?

Für Peter Michorl und Alexander Schlager ist das Ende einer Baustelle in Sicht. Sowohl sportlich als auch infrastrukturell scheint sich die Situation zu entspannen.

„Natürlich wünscht man sich den LASK, der immer an Erfolge anknüpft, die man in der Vorsaison gehabt hat. Uns ist es in den letzten zweieinhalb Jahren nicht gut genug gelungen. Dann müssen wir uns alle in die Pflicht nehmen, inklusive mir. Trotzdem arbeiten wir täglich dafür, dass es wieder besser wird,“ so Schlager.

Die alte „LASK-DNA“ soll nun mit Dietmar Kühbauer grundlegend verändert werden. „Wir werden ein neues Gesicht zeigen und ich denke, dass es ein Gutes sein wird“, sagt Michorl.