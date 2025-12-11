Neue Gespräche geplant: Bayern jagt Palace-Kapitän

Wie Sky Sport berichtete, hatte Sport-Vorstand Max Eberl bereits ein Treffen mit dem Berater des Spielers. Nun sind neue Bayern-Gespräche geplant.

Wer macht das Rennen im Guehi-Poker?

Der 25-Jährige wird seinen 2026 auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängern und kommt im kommenden Sommer ablösefrei auf den Markt. Neben dem FC Liverpool, FC Barcelona und Real Madrid beschäftigt sich auch der FC Bayern München intensiv mit dem Innenverteidiger.

Bayern plant neue Gespräche mit Guehi

Auch wenn die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano weiterhin oberste Priorität genießt, zieht Bayern auch die Zügel im Rennen um Guehi an. Nach Sky Sport Informationen plant Eberl zum 1. Januar neue Gespräche – diesmal mit dem Engländer persönlich, der ab Neujahr offiziell mit neuen Klubs verhandeln darf.

Der Nationalspieler zählt unter Palace-Trainer Oliver Glasner zu den Gesichtern der jüngsten Erfolgsgeschichte des Premier-League-Klubs. Auch wenn er seinen anstehenden Abgang schon offiziell angekündigt hat, wirft der Rechtsfuß für die Eagles weiterhin alles in die Waagschale und erzielte jüngst den goldenen Siegtreffer im London-Derby gegen Fulham.