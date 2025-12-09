Vertragsverlängerung im Jänner? Glasner spricht über Zukunft

Vertragsverlängerung oder Abschied? Palace-Coach Oliver Glasner hat sich nach dem 2:1-Sieg beim FC Fulham im Sky-Interview über seine Zukunft geäußert.

Im Dezember ist die Lage beim Oberösterreicher noch immer unverändert: Glasners Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, eine offizielle Verlängerung gibt es noch nicht.

Die Tendenz scheint jedoch in Richtung Verbleib bei Crystal Palace zu gehen. Im Sky-Interview kündigte Glasner weitere Dialoge mit der Vereinsführung der „Eagles“ im Jänner an: „Wir sind intern immer in Gesprächen, aber es ist bei dem engen Spielpan kaum Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Ich wüsste wirklich nicht, wann wir uns zusammensetzen momentan. Wir haben dieses Programm bis 10. Jänner definitiv, dann werden wir in die finalen Gespräche gehen.“

Glasner bleibt vorerst heiße Aktie auf dem Trainermarkt

Fakt ist: So lange kein neues Arbeitspapier unterzeichnet ist, bleibt Glasner im Visier zahlreicher europäischer Topklubs. Sollte eine Vertragsverlängerung doch noch scheitern, gilt der 51-Jährige als eine der heißesten Traineraktien im kommenden Sommer.

Für Palace und Glasner läuft es indes sehr gut. In der Premier League belegen die „Eagles“ nach 15. Spieltagen den vierten Platz. Zu Saisonbeginn gewann der Klub erstmals in der Vereinsgeschichte den Community Shield. Dabei musste Palace im Sommer den Abgang von Offensivstar Eberechi Eze zu Arsenal hinnehmen, ein Wechsel von Kapitän Marc Guéhi scheiterte im letzten Moment.

In der Vorsaison holte Glasner zudem den FA Cup und qualifizierte sich für den Europacup. In der diesjährigen Conference-League-Ligaphase trennt den Verein nur ein Sieg vom Einzug in die K.o.-Phase. Dieser könnte am Donnerstag in Irland bei Shelbourne FC (um 21 Uhr live auf Sky Sport Austria 8 – streame mit Sky X) gelingen.

