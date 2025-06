Neue Nummer eins: Blau-Weiß Linz präsentiert Vitek-Nachfolger

Der FC Blau-Weiß Linz verstärkt sich mit Torhüter Viktor Baier. Der 20-Jährige wechselt leihweise für eine Saison vom tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen zu den Blau-Weißen und wird nach dem Ende der Leihe von Manchester United-Torhüter Radek Vitek die neue Nummer Eins im Tor der Linzer.

Baier steht seit Sommer 2020 bei Viktoria Pilsen unter Vertrag und sammelte bereits internationale Erfahrung in der UEFA Youth League und der UEFA Conference League.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

„Durch die Verpflichtung von Viktor bekommen wir einen sehr talentierten jungen Torhüter, der das von uns gesuchte Profil ideal erfüllt. Er ist ein groß gewachsener Torhüter, der sowohl in der Strafraumbeherrschung und bei hohen Bällen seine Stärken hat, als auch auf der Linie mit starken Reflexen wertvolle Fähigkeiten besitzt. Viktor durchlief nicht nur sämtliche tschechische Nachwuchsnationalteams, sondern war fixer Bestandteil der Kampfmannschaft von Viktoria Pilsen und konnte dort ebenfalls wertvolle Erfahrungen sammeln. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die Verantwortlichen von Viktoria Pilsen, die diese einjährige Leihe ermöglicht haben“, so Christoph Schößwendter, Sportdirektor des FC Blau-Weiß Linz.

„Ich freue mich sehr auf die spannende Aufgabe hier in Österreich. Der Verein hat einen hervorragenden Eindruck bei mir hinterlassen, alles funktioniert absolut professionell. Jetzt liegt es an mir zu zeigen, dass ich bereit für diese Chance bin“, sagt Viktor Baier.

Quelle: FC Blau-Weiß Linz / Artikelbild: Imago