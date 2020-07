Neue Rückennummer für Haaland

via

via Sky Sport Austria

Bei Borussia Dortmund geht der Trikotnummer-Tausch in die nächste Runde. Erling Haaland, Dan-Axel Zagadou und Mateu Morey laufen in der Saison 2020/21 mit einer neuen Rückennummer auf. In der nächsten Saison ändert sich nicht nur das Design des Trikots von Borussia Dortmund, sondern die Fans müssen sich auch auf veränderte Rückennummern ihrer Lieblinge einstellen.

Haaland stürmt mit der 9

Nachdem am Donnerstag bereits bekannt wurde, dass Thorgan Hazard die Nummer zehn von Mario Götze übernimmt und Emre Can die Nummer 23 erhält, geht das muntere Wechselspiel beim BVB weiter. Torjäger Erling Haaland hat jetzt auch auf dem Rücken die Zahl eines Mittelstürmers. Der Norweger legt seine Nummer 17 ab und trägt jetzt die 9. Diese hatte bisher Paco Alcacer, der bereits im Winter den BVB verließ.

BVB mit Angebot für die Fans

In der Abwehr schnappt sich Dan-Axel Zagadou die Nummer fünf von Achraf Hakimi. Die dadurch freigewordene Nummer zwei trägt in der neuen Spielzeit der Spanier Mateu Morey. Fans, die sich bereits das Trikot für die neue Saison mit der “falschen” Nummer gesichert hatten, können diese umtauschen lassen. Diese Angebot bietet der Verein seinen Anhängern an.

(Red.)

Beitragsbild: Getty Images