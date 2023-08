Neue Teams für Runningbacks Elliott und Cook

Zwei der prominentesten Runningbacks in der US-Football-Profiliga NFL haben neue Arbeitgeber gefunden. Ezekiel Elliott, der nach sieben Jahren bei den Dallas Cowboys keinen neuen Vertrag erhalten hatte, hat für die am 7. September beginnende Saison bei den New England Patriots unterschrieben. Der ebenso vertragslose Dalvin Cook kam bei den New York Jets von Star-Quarterback Aaron Rodgers unter.

Elliott (28) war 2016 und 2018 der Spieler mit den meisten erlaufenen Yards in der NFL, hatte den Cowboys aber nicht den ersehnten ersten Super-Bowl-Triumph seit 1995 bescheren können.

Der gleichaltrige Cook, zuletzt viermal in Folge zum Pro Bowl, dem Allstar-Spiel der NFL, berufen, war bei den Minnesota Vikings drei Jahre vor Vertragsende entlassen worden. In New York soll er an der Seite des ebenfalls neu verpflichteten Superstars Rodgers für die erste Play-off-Teilnahme seit 2011 sorgen.

(SID) / Bild: Imago