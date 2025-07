Neue Trainerstation für Italien-Legende Pirlo

Die italienische Fußball-Ikone Andrea Pirlo hat einen neuen Trainerposten gefunden.

Der 46-Jährige unterzeichnete einen Kontrakt beim in Dubai ansässigen Verein United FC. Über die Vertragslaufzeit ist nichts bekannt. Pirlo soll bereits in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen sein und in den nächsten Tagen in die Saisonvorbereitung starten.

Pirlo geht in die zweite Liga

Der Italiener, der mit den „Azzurri“ 2006 in Deutschland Weltmeister wurde, trainierte zuletzt Sampdoria Genua. Nach seinem schwachen Start in die Spielzeit 2023/24 wurde Pirlo im August 2024 entlassen. Seitdem war der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler ohne Klub.

United FC spielt in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktuell in der zweiten Liga. Mit dem Portugiesen Adrien Silva, der u.a. 26 Länderspiele für sein Heimatland bestritt, kickt derzeit lediglich ein namhafter Spieler im Verein.

(Red.)

Bild: Imago