Neuer Abwehrchef? Ex-ManUtd-Verteidiger Thema in Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen sucht noch nach einem neuen Anführer für die Abwehr. Ein Name, der derzeit auf dem Schreibtisch der Kaderplaner Simon Rolfes und Kim Falkenberg liegt: Victor Lindelöf. Nach exklusiven Informationen von Sky Sport wurde der schwedische Nationalspieler vor kurzem bei der Werkself angeboten.

Bislang haben Rolfes und Co. noch nicht zugepackt. Aber die Personalie wird ausgiebig geprüft. Denn Lindelöf ist seit seinem Vertragsende bei Manchester United ein „Free Agent“ und wäre daher ablösefrei zu haben.

Hinzu kommt, dass der 31-Jährige international erfahren ist und sofort weiterhelfen könnte. Er kennt darüber hinaus Bayer-Trainer Erik ten Hag sehr gut. Unter dem Niederländer hat Lindelöf bei den Red Devils 67 Pflichtspiele bestritten.

Leverkusen arbeitet auch an Bade-Transfer

Nach Sky Sport Informationen führen Bayer 04 Leverkusen und Loic Bade Gespräche über einen Vertrag bis 2030. Der 25-jährige Innenverteidiger des FC Sevilla ist ein konkretes Transfer-Ziel von Bayer Leverkusen.

Erik ten Hag plant nach Sky Sport Informationen in der anstehenden Saison mit einer Dreierkette zu spielen, wofür Bade fest eingeplant ist. Die Verhandlungen mit dem FC Sevilla haben begonnen, Gespräche über eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro laufen. Eine Einigung wurde bislang allerdings noch nicht erzielt.

Debüt in der französischen Nationalmannschaft

Der 25-Jährige spielt seit 2023 in Spanien und absolvierte in der zurückliegenden Spielzeit 33 Spiele für den La-Liga-Klub. Im Juni debütierte der Defensivakteur außerdem für die französische A-Nationalmannschaft.

(sport.sky.de/Hau/Plattenberg).

Beitragsbild: Imago.